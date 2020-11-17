СМИ: администрация Трампа планирует объявить хуситов террористами

ТАСС, 17 ноября. Администрация президента США Дональда Трампа собирается объявить поддерживаемое Ираном йеменское движение "Ансар Аллах" (хуситы) иностранной террористической организацией. Об этом в понедельник сообщил журнал Foreign Policy со ссылкой на дипломатические источники.

"Они [власти] обдумывают это некоторое время, но [госсекретарь США Майкл] Помпео хочет ускорить это", - пояснил один из собеседников издания.

По данным журнала, решение критиковали Германия и Швеция, а также некоторые международные организации. В частности, спецпредставитель генерального секретаря ООН в Йемене Мартин Гриффитс настаивал на отказе Соединенных Штатов от присвоения движению хуситов указанного статуса. Генсек ООН Антониу Гутерриш в октябре обращался к постпреду США в организации Келли Крафт с просьбой пересмотреть планы.

Внутри американских властей мнения разделились. Против причисления "Ансар Аллах" к террористам выступали Пентагон, некоторые сотрудники Госдепартамента и другие чиновники. Сенатор-демократ Крис Мерфи заявил, что такой шаг станет "явной попыткой администрации Трампа подорвать переговоры о мире". По его словам, против хуситов и их спонсоров уже введены санкции, поэтому готовящаяся мера лишь усложнит диалог с руководством движения и осуществление помощи регионам, находящимся под контролем группировки.

"Если США собираются вносить в список [террористов] международные субъекты, которые намеренно причиняют вред мирному населению Йемена, то возглавляемая Саудовской Аравией коалиция должна быть в верхней части списка", - добавил Мерфи.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло после вторжения в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. Продолжающийся более пяти лет конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн.