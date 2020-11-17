В Госдепе сообщили, что Помпео не встретится с Эрдоганом во время визита в республику

ВАШИНГТОН, 17 ноября. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео не сможет встретиться с президентом Турции Тайипом Эрдоганом во время официального визита в республику из-за изменений в рабочем графике турецкого лидера. Об этом сообщили в понедельник во время брифинга для журналистов представители Госдепартамента высокого ранга. Стенограмму беседы распространило американское внешнеполитическое ведомство.

Американских дипломатов попросили прокомментировать возможность встречи Эрдогана и Помпео. "Мы все - госсекретарь, турецкие должностные лица, министр иностранных дел [Турции Мевлют] Чавушоглу, и я думаю, что и президент Эрдоган - хотели бы, чтобы [договоренности по встрече] были выполнены. В конечном счете этого не произошло, потому что график президента Эрдогана изменился, он перестал соответствовать параметрам, которые мы с самого начала разработали для визита госсекретаря", - пояснили в Госдепе.

"Были моменты, когда мы думали, что это возможно и произойдет, но потом Турция сказала нам, что график президента Эрдогана сам по себе изменился. И я не отношу это к какому-то политическому сигналу. Это буквально был вопрос графика с точки зрения госсекретаря и вопрос графика с точки зрения президента Эрдогана и его поездок", - добавил один из представителей внешнеполитического ведомства.

"Я не верю, что турецкое правительство <...> испытывает недовольство в связи с тем, что, в конце концов, было вопросом планирования. <...> Мы продолжаем работать [с Анкарой] над теми вопросами, по которым у нас имеются разногласия и которые, по нашему мнению, важны для нас и для других", - сказал он.

Как напомнили дипломаты США, "в Стамбуле никаких встреч [Помпео] с турецкими должностными лицами не будет". По их словам, глава американской дипломатии готов встретиться с турецкими официальными лицами, если те будут находиться в Стамбуле во время его визита.

Ранее пресс-служба Госдепартамента сообщила о том, что Помпео в рамках турне по семи странам с 13 по 23 ноября посетит Францию, Турцию, Грузию, Израиль, Объединенные Арабские Эмираты, Катар и Саудовскую Аравию.