Киссинджер рекомендовал Байдену быстрее наладить каналы связи с Китаем

НЬЮ-ЙОРК, 17 ноября. /ТАСС/. Демократу Джозефу Байдену после формирования новой администрации США необходимо как можно быстрее наладить каналы связи с руководством Китая, чтобы избежать дальнейшего обострения кризиса в отношениях двух государств. Об этом бывший госсекретарь США (1973-1977) Генри Киссинджер заявил в понедельник на экономическом форуме, организованном агентством Bloomberg.

Как передает агентство, Киссинджер выразил убежденность в том, что администрации Байдена "следует скорее восстановить каналы связи с Китаем, пострадавшие при [действующем президенте Дональде] Трампе". "Мир сползет к катастрофе, сравнимой с Первой мировой войной, при отсутствии основы для какого-то сотрудничества. Америка и Китай сейчас дрейфуют в направлении конфронтации, проводя дипломатию конфронтационным путем", - предостерег бывший госсекретарь.

"Опасность состоит в том, что кризис может не только произойти, но и перерасти в настоящий военный конфликт", - отметил Киссинджер. Он выразил надежду на то, что необходимость справиться с пандемией станет основой для возобновления политического диалога США и Китая после инаугурации Байдена в качестве 46-го президента США.

Киссинджер занимал должности помощника президента США по национальной безопасности и госсекретаря в администрации Ричарда Никсона. В 1973 году был удостоен Нобелевской премии мира за работу по завершению войны во Вьетнаме. Киссинджер присутствовал при подписании соглашения о первой фазе торговой сделки между США и Китаем.

Торговая сделка с Китаем

Церемония подписания соглашения о первой фазе торговой сделки между США и Китаем состоялась 15 января в Вашингтоне. Свои подписи под документом поставили Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ. Китай, в частности, согласился увеличить закупки американской продукции на $76,7 млрд в течение первого года и на $123,3 млрд в течение второго года действия соглашения. Речь идет не только о сельскохозяйственной продукции, но и о других американских товарах. По словам Трампа, сделка позволит США сократить крупный дефицит в двустороннем товарообороте с Китаем.

Впоследствии глава Белого дома несколько раз подчеркивал, что Вашингтон будет выстраивать дальнейшие отношения с Пекином, принимая во внимание прежде всего то, как Китай выполняет январскую договоренность. 14 июля Трамп заявил в интервью телекомпании CBS, что не заинтересован в переговорах с Китаем о второй фазе торговой сделки и причиной этого является ситуация с коронавирусом.

МИД Китая 16 июля выразил надежду на сохранение январской торговой сделки. При этом ранее заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн в интервью телекомпании NBC подчеркнул, что Пекин не скрывал какую-либо информацию о коронавирусе. Он выразил сожаление в связи с тем, что некоторые политики используют ситуацию с вирусом для предъявления обвинений в адрес Китая.