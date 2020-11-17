В Японии частная компания провела для властей техническую оценку альтернативы Aegis Ashore

ТОКИО, 17 ноября. /ТАСС/. Министерство обороны Японии получило закрытый доклад от частной компании, в котором содержится техническая оценка альтернатив для американских комплексов Aegis Ashore, от размещения которых ранее в этом году отказалась японская сторона. Об этом во вторник сообщил журналистам глава японского оборонного ведомства Нобуо Киси.

"Мы получили и анализируем внутренний доклад. От каких-либо комментариев на этот счет воздержимся", - приводит его слова агентство Kyodo. Киси также подчеркнул, что в настоящее время подробности доклада не могут быть разглашены по вопросам безопасности, однако отметил, что ведомство рассмотрит вопрос возможной публикации его частей в будущем.

Япония ранее намеревалась закупить у США два наземных комплекса Aegis Ashore, которые должны были прикрыть всю страну от удара баллистических ракет. Однако нынешним летом Токио отказался от этого плана. Было заявлено, что при пусках ракет с наземных установок невозможно гарантировать падение их разгонных блоков строго в пределах военной базы или в море, что ставит под угрозу безопасность населения.

Строительство новых кораблей рассматривается как альтернатива Aegis Ashore. Помимо баллистических ракет, они должны будут сбивать крылатые и гиперзвуковые ракеты. В связи с этим на них могут установить радар SPY-7 производства американской корпорации Lockheed Martin. Японские власти также рассчитывают, что новые корабли смогут вести бой с подводными лодками.