ABC: глава кампании Байдена может стать заместителем руководителя аппарата Белого дома

НЬЮ-ЙОРК, 17 ноября. /ТАСС/. Менеджер предвыборной кампании Джозефа Байдена Джен О'Мэлли Диллон может занять должность заместителя руководителя аппарата сотрудников Белого дома в администрации демократа. Об этом сообщила в понедельник телекомпания ABC .

По данным ее источников, Диллон, как ожидается, войдет в состав будущей администрации Байдена и станет заместителем его бывшего советника Рона Клайна. Ему прочат должность руководителя аппарата сотрудников Белого дома. Диллон в кампании бывшего вице-президента США отвечала за применение цифровых технологий для сбора добровольных пожертвований.

По данным телекомпании, также планируется назначить на должности высокого ранга в Белом доме старшего советника Байдена Симону Сандерс и руководителя пресс-службы его штаба Кейт Бедингфилд. Об этих планах будет объявлено на пресс-конференции, которую Байден проведет во вторник в Новом Орлеане (штат Луизиана).

В США 20 января, как ожидается, должна состояться инаугурация нового президента. Победу на выборах, состоявшихся 3 ноября, согласно оценкам ведущих СМИ, одержал демократ Джозеф Байден. Он заручился поддержкой более 270 выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над республиканцем Дональдом Трампом в борьбе за пост главы государства. Байден объявил о своей победе на выборах. Баллотирующийся на второй срок действующий президент Трамп не признал поражение и заявил о решении обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.