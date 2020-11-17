{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Выборы президента США - 2020

ABC: глава кампании Байдена может стать заместителем руководителя аппарата Белого дома

По данным телекомпании, на должности высокого ранга в Белом доме также планируют назначить старшего советника Джозефа Байдена Симону Сандерс и руководителя пресс-службы его штаба Кейт Бедингфилд

НЬЮ-ЙОРК, 17 ноября. /ТАСС/. Менеджер предвыборной кампании Джозефа Байдена Джен О'Мэлли Диллон может занять должность заместителя руководителя аппарата сотрудников Белого дома в администрации демократа. Об этом сообщила в понедельник телекомпания ABC.

На эту тему
Переходный период в США: может ли Трамп "уйти с достоинством"

По данным ее источников, Диллон, как ожидается, войдет в состав будущей администрации Байдена и станет заместителем его бывшего советника Рона Клайна. Ему прочат должность руководителя аппарата сотрудников Белого дома. Диллон в кампании бывшего вице-президента США отвечала за применение цифровых технологий для сбора добровольных пожертвований.

По данным телекомпании, также планируется назначить на должности высокого ранга в Белом доме старшего советника Байдена Симону Сандерс и руководителя пресс-службы его штаба Кейт Бедингфилд. Об этих планах будет объявлено на пресс-конференции, которую Байден проведет во вторник в Новом Орлеане (штат Луизиана).

В США 20 января, как ожидается, должна состояться инаугурация нового президента. Победу на выборах, состоявшихся 3 ноября, согласно оценкам ведущих СМИ, одержал демократ Джозеф Байден. Он заручился поддержкой более 270 выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над республиканцем Дональдом Трампом в борьбе за пост главы государства. Байден объявил о своей победе на выборах. Баллотирующийся на второй срок действующий президент Трамп не признал поражение и заявил о решении обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Выборы президента США - 2020
В Японии частная компания провела для властей техническую оценку альтернативы Aegis Ashore
Япония намеревалась закупить у США два наземных комплекса Aegis Ashore, которые должны были прикрыть всю страну от удара баллистических ракет, но летом Токио отказался от этого плана
Читать полностью