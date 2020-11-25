Румыно-американские учения с артиллерийскими стрельбами прошли на юго-востоке страны

БУХАРЕСТ, 25 ноября. /ТАСС/. Более 130 военных с 30 единицами боевой техники приняли участие 19 ноября в румыно-американских учениях Rapid Falcon ("Быстрый сокол") на румынской базе Михаил Когэлничану и на полигоне Капу Мидия в уезде Констанца (юго-восток страны). Об этом сообщило Министерство национальной обороны Румынии.

В учениях с артиллерийскими стрельбами американские партнеры использовали две мобильные ракетные системы HIMARS 41-й бригады сухопутной артиллерии из гарнизона Графенвер (Германия), а румынские сухопутные силы - три реактивные системы залпового огня LAROM 8-й бригады LAROM "Александру Иоан Куза" из Фокшань.

Согласно военному ведомству, целью учений было "развитие и укрепление военного взаимодействия между сухопутными силами Румынии и США, а также развитие партнерства между двумя крупными артиллерийскими частями ввиду оснащения 8-й бригады LAROM "Александру Иоан Куза" начиная с 2021 года системами HIMARS".

Rapid Falcon - это учения с краткосрочным уведомлением, которые прошли на базе Михаил Когэлничану и на полигоне Капу Мидия.

Выступая перед началом учений, премьер-министр Румынии Лудовик Орбан заявил, что оборона и безопасность представляют для его правительства "главный приоритет", и заверил, что "предсказуемость и стабильность" финансирования начатых военным ведомством программ оснащения румынской армии будут обеспечены. По завершении учений министр национальной обороны Николае Чукэ поздравил их участников, добавив, что "еще недавно было трудно себе представить, что подобные маневры могли состояться".