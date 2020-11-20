Белый дом подтвердил, что Трамп примет 20 ноября участие в саммите АТЭС

ВАШИНГТОН, 20 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп примет участие в саммите организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет 20 ноября в онлайн-формате. Об этом ТАСС сообщил в четверг представитель вашингтонской администрации высокого ранга.

"Президент Трамп примет завтра участие в виртуальном саммите АТЭС", - сказал он, отвечая на просьбу подтвердить информацию о планах главы государства.

В среду агентство Reuters сообщило, что последний раз глава Белого дома приезжал на такую встречу лишь в 2017 году. На прошлой неделе заместитель помощника госсекретаря по делам Австралии, Новой Зеландии и островов Тихого океана Сандра Оудкирк говорила, что Соединенные Штаты пока не определились с тем, кто возглавит американскую делегацию на саммите.

Ранее в секретариате АТЭС проинформировали, что в нынешнем году пройдет первая виртуальная встреча лидеров 21 экономики.

В состав АТЭС входят 19 стран. В их числе 12 государств-учредителей (Австралия, Бруней, Индонезия, Канада, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Южная Корея и Япония), а также КНР (вступила в 1991 году), Мексика и Папуа - Новая Гвинея (1993), Чили (1994), Россия, Вьетнам и Перу (1998). В 1991 году к ним присоединились две китайские территории - Сянган (Гонконг) и Тайвань. С учетом специфики состава объединения, включающего не только государства, но и территории, участников АТЭС принято обозначать термином "экономики".