Figaro: Франция воспрепятствовала приобретению ЦРУ компании передовых военных технологий

ПАРИЖ, 20 ноября. /ТАСС/. Министерство вооруженных сил Франции приняло меры с тем, чтобы не допустить контроля Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США над французской фирмой военных технологий Preligens (прежнее название - Earthcube). Об этом сообщила газета Le Figaro в номере за пятницу.

Данная стартап-компания, созданная в 2016 году, разработала и успешно применяет технологии по автоматизированной обработке больших объемов получаемых со спутников данных. Алгоритмы программы, основанной на использовании технологий искусственного интеллекта, позволяют быстро находить на снимках искомые объекты. Разработка предназначается для вооруженных сил и разведывательных служб.

По сведениям Le Figaro, компания получила предложения о широком участии в ее капитале со стороны In-Q-Tel - инвестиционного фонда, принадлежащего ЦРУ. Чтобы не допустить утечки секретных технологий к мажоритарным партнерам, военное ведомство Франции приняло решение на основе национальных источников профинансировать компанию, что и было сделано на днях с выделением инвестиций в размере €20 млн. Их предоставили три фонда, один из которых - Definvest - непосредственно принадлежит Министерству вооруженных сил Франции.

Как подчеркнула министр вооруженных сил Флоранс Парли, посещая предприятие, "программные разработки этой ценнейшей для Франции компании играют первостепенно важную роль для страны, обеспечивая ее суверенитет". Во французском военном ведомстве считают компьютерные программы компании "уникальными в сфере автоматизированной обработки и анализа спутниковых снимков".

Компания уже установила свое оборудование на трех французских военных базах и в ближайшее время снабдит им еще три десятка объектов. Ее создатели - Арно Герен и Рено Алью, которым принадлежит контрольный пакет акций, - сообщают, что намерены направить часть полученных инвестиций на разработку новых аналитических программ, позволяющих обрабатывать данные, пересылаемые с беспилотных аппаратов и самолетов, а также извлеченные из интернета, соцсетей и даже документов в формате Word.

В то же время компания не отказывается от своих прежних планов усиления ее позиций на международном рынке. Она уже сотрудничает с НАТО и США, присутствует в ряде стран Европы. В ближайшие 18 месяцев она откроет представительства еще в 10 странах мира. В настоящее время представительства фирмы, по данным Le Figaro, действуют в США, Великобритании и при НАТО. Также Preligens намерена продолжать сотрудничать с крупными корпорациями. В партнерстве с Airbus Defense and Space она уже разработала систему охраны военных объектов.