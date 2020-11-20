Посол в США считает, что Санду на посту президента активизирует зарубежные визиты

ВАШИНГТОН, 20 ноября. /ТАСС/. Победившая на выборах президента Молдавии Майя Санду, как ожидается, совершит визиты в Россию, США, Румынию и на Украину. Такое мнение выразил в четверг посол республики в Вашингтоне Евгений Карас, выступая в ходе видеоконференции американского Института Ближнего Востока.

"Майя Санду заявляла, что мы должны укрепить отношения с соседями - Румынией и Украиной. Нам надо укрепить отношения с ЕС как с главным партнером по политическому диалогу и торговле, а также с США и Россией, - сказал Карас. - Под ЕС я понимаю Брюссель и страны сообщества. Ожидаю, что будет больше визитов избранного президента [за рубеж]. Думаю, что она совершит визиты в эти столицы".

По его словам, будет наблюдаться активизация сотрудничества "со всеми ключевыми игроками в регионе, включая США". "Мы ожидаем визиты и иностранных представителей", - добавил посол.

Касаясь ЕС, дипломат выразил мнение, что процесс европейской интеграции Кишинева получит новую динамику.

"В ходе предвыборной кампании Санду заявила о необходимости взаимодействовать с Россией во всех аспектах наших отношений, включая торговлю и касательно Приднестровья. По Приднестровью она также намерена работать над политическим диалогом в формате "пять плюс два" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС - прим. ТАСС)", - напомнил он. Дипломат уверен, что итоги выборов позитивно скажутся на стабильности в регионе.

15 ноября в Молдавии прошел второй тур выборов президента. Согласно предварительным данным Центральной избирательной комиссии, его победителем стала глава оппозиционной Партии действия и солидарности Майя Санду с результатом 57,7% голосов, у действующего президента республики Игоря Додона - 42,2%. До 25 ноября комиссия должна подвести итоги выборов и направить их на утверждение в Конституционный суд. Если кандидаты оспорят результаты, суд должен будет дождаться завершения судебных процедур в нижестоящих инстанциях. Срок полномочий Додона истекает 23 декабря, после чего он будет исполнять обязанности главы республики до инаугурации нового президента.