Сенат Мексики одобрил декриминализацию использования марихуаны для отдыха

МЕХИКО, 20 ноября. /ТАСС/. Законопроект, разрешающий использование марихуаны для отдыха и развлечения совершеннолетними гражданами, в четверг получил одобрение Палаты сенаторов мексиканского парламента. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Twitter.

"В поддержку постановления, регулирующего использование легального каннабиса, высказались 82 человека, 18 выступили против, еще семеро воздержались", - указывается в тексте. Если инициативу одобрят члены Палаты депутатов, то с 15 декабря мексиканцы получат право иметь при себе до 28 граммов марихуаны для личного использования, а также выращивать от шести до восьми кустов конопли по месту жительства.

В ноябре 2015 года Верховный суд Мексики признал неконституционным абсолютный запрет на использование марихуаны и впервые дал право четырем гражданам употреблять ее, а также сеять, выращивать, хранить и перевозить. Палата депутатов в апреле 2017 года одобрила смягчение антинаркотического законодательства в части использования марихуаны в медицинских и научных целях. В конце 2018 года власти выдали разрешение на продажу в Мексике ряда продуктов с использованием производных каннабиса. Речь идет о пищевых добавках, косметике и продовольственных товарах.