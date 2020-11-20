ABC: власти Джорджии не опубликовали в обещанный срок итоги пересчета голосов

НЬЮ-ЙОРК, 20 ноября. /ТАСС/. Власти американского штата Джорджия вопреки обещанию не опубликовали в четверг результаты пересчета голосов, поданных на президентских выборах в США. Об этом сообщила телекомпания ABC.

Отделения избиркома штата в среду завершили вторичную обработку 4 968 млн бюллетеней во всех 159 округах. Представители властей и вице-губернатор Брэд Раффенспергер обещали опубликовать итоги пересчета 19 ноября в первой половине дня. Однако этого не произошло, уточнила телекомпания.

Она связалась с Раффенспергером, который заявил об отсутствии каких-либо сомнений в том, что демократ Джозеф Байден одержал верх над республиканцем Дональдом Трампом. "Цифры это подтверждают. И аудит тоже", - утверждал вице-губернатор.

В первые дни после выборов в Джорджии (16 голосов выборщиков) лидировал Трамп, однако по мере обработки бюллетеней его отрыв от Байдена постепенно сокращался, а 6 ноября демократ вырвался вперед. По данным избиркома штата, Байден опережал Трампа на 0,3% голосов. Столь малый разрыв потребовал пересчета голосов. Крайний срок официального подведения итогов волеизъявления в Джорджии истечет 20 ноября.

По данным газеты The New York Times, республиканцы вправе потребовать еще одного пересчета голосов в этом штате, если разрыв между соперниками снова окажется в пределах 0,5%. В таком случае будут применены сканеры, рассчитанные на высокую скорость обработки бюллетеней. Первый пересчет проводился вручную.