В отношении экс-президента Аргентины проведут расследование по делу о гибели подлодки

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 ноября. /ТАСС/. Суд аргентинского города Комодоро-Ривадавия в четверг постановил провести расследование в отношении экс-президента Маурисио Макри по делу о гибели подводной лодки ВМС республики San Juan в 2017 году. Об этом сообщил портал Infobae.

По мнению суда, "необходимо проверить и установить в рамках дела, знали ли министерство обороны и глава исполнительной власти" о решениях, которые могли привести к гибели подлодки. В постановлении также отмечается, что "нельзя однозначно исключить, что исполнительная власть никаким образом не участвовала в расследуемых событиях".

В ноябре 2018 года судья Оливия Марта Яньес, которая ведет дело о гибели подлодки, исключила, что Макри может нести за это ответственность. Согласно новому постановлению, расследование будет также проведено в отношении экс-министра обороны Оскара Агуада.

Дизель-электрическая подводная лодка San Juan, на борту которой находились 44 члена экипажа, перестала выходить на связь 15 ноября 2017 года. В день исчезновения подлодки экипаж информировал командование о попадании воды в отсек с аккумуляторами, что привело к короткому замыканию и "началу возгорания". Частная американская компания Ocean Infinity, которую наняло правительство Аргентины, обнаружила погибшую субмарину на глубине 907 м в ноябре 2018 года.