Суды в трех штатах отклонили иски республиканцев по поводу выборов

НЬЮ-ЙОРК, 20 ноября. /ТАСС/. Федеральный суд Джорджии в четверг отклонил иск республиканца Лина Вуда, требовавшего запретить утверждение результатов голосования в этом американском штате на президентских выборах в США. Об этом сообщила телекомпания CNN.

По ее данным, член коллегии выборщиков от Республиканской партии Вуд мотивировал свой иск массовыми подтасовками на выборах и нарушением конституции. "Несомненно, что право голоса каждого человека священно", - цитирует CNN постановление судьи Северного округа Джорджии Стивена Гримберга. "Но это не означает, что отдельные избиратели вправе диктовать порядок голосования и подсчета голосов", - добавил судья, назначенный на нынешнюю должность в период правления президента-республиканца Дональда Трампа. С точки зрения Гримберга, суд не обладает полномочиями вмешиваться в избирательные процедуры, установленные конкретным штатом.

Крайний срок официального подведения итогов волеизъявления в Джорджии истечет 20 ноября.

Как проинформировала телекомпания, в четверг суды в штатах Аризона и Пенсильвания отклонили еще два иска, предъявленных республиканцами и избирательным штабом Трампа.