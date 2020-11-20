Мадуро обвинил президента Колумбии в краже средств, выделенных венесуэльским мигрантам

БОГОТА, 20 ноября. /ТАСС/. Президент Колумбии Иван Дуке и представители оппозиции Венесуэлы украли средства, которые Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) и Международная организация по миграции (МОМ) выделили для помощи венесуэльским мигрантам. Об этом в четверг заявил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро.

"Я просил МОМ и УВКБ ООН о поддержке. Международные организации одобрили выделение средств, но их украли в Колумбии, их украли [президент] Иван Дуке и оппозиционеры во главе с [Хуаном] Гуайдо", - заявил Мадуро, выступление которого транслировалось по государственному телевидению.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как в январе 2019 года лидер оппозиции Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и ряд членов Евросоюза. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипотношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.