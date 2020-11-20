США и Украина подтвердили приверженность борьбе с контрабандой ядерных материалов

ВАШИНГТОН, 20 ноября. /ТАСС/. Национальное управление ядерной безопасности (НУЯБ) при Министерстве энергетики США и Государственная пограничная служба Украины подписали совместное заявление, в котором подтверждают свою приверженность сотрудничеству в рамках борьбы с контрабандой ядерных материалов. Об этом сообщила в четверг пресс-служба НУЯБ.

"Наше сотрудничество приносит большую пользу безопасности обеих наших стран и вносит значительный вклад в укрепление глобальной безопасности", - считает замглавы управления по вопросам нераспространения ядерного оружия Брент Парк. Он в онлайн-формате подписал заявление от лица американской стороны, украинскую представлял первый заместитель главы Государственной пограничной службы генерал-майор Владимир Никифоренко.

Согласно договоренностям, обе стороны продолжают принимать меры по "предотвращению контрабанды ядерных материалов через государственные границы". "НУЯБ планирует продолжить сотрудничество с Государственной пограничной службой Украины в сфере противодействия контрабанде ядерного оружия с целью противостоять возникающим угрозам 21 века", - добавил Парк.

"Сотрудничество с НУЯБ США является одним из приоритетов Государственной пограничной службы Украины. Мы высоко ценим помощь, оказываемую нам нашими американскими партнерами", - сказал Никифоренко.

Как указали в управлении, стороны с 2005 года сотрудничают в рамках борьбы с контрабандой ядерных материалов. Совместно они "установили системы обнаружения радиации почти в 90 пунктах пересечения международной границы, аэропортах и морских портах по всей Украине".