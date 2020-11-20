CNN: Байден уже на следующей неделе может назвать кандидата на пост главы Госдепа

НЬЮ-ЙОРК, 20 ноября. /ТАСС/. Демократ Джозеф Байден, объявивший о своей победе на президентских выборах в США, может уже в начале следующей недели назвать имя кандидата на пост главы Госдепартамента в своей администрации. Об этом со ссылкой на источники сообщила в четверг телекомпания CNN.

Ранее в тот же день Байден заявил, что примерно через неделю огласит имя претендента на должность министра финансов в своей администрации. По его словам, соответствующее решение уже принято. При этом источники CNN утверждают, что политик определился с кандидатами на посты руководителей еще нескольких федеральных ведомств, в том числе внешнеполитического.

Уже в начале следующей недели, указывает телекомпания, Байден может озвучить имя претендента на должность главы Госдепартамента. Не исключено, что это произойдет в понедельник или вторник.

Газета The New York Times ранее сообщила, что госсекретарем в администрации Байдена может стать Уильям Бернс, занимавший пост посла США в России в 2005-2008 годах. На эту должность может быть также выдвинута Сьюзан Райс, бывшая помощником по национальной безопасности в администрации президента Барака Обамы, или Крис Кунс - член сенатского комитета по иностранным делам, которого издание называет одним из ближайших друзей Байдена.

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, Байден заручился поддержкой более 270 выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над Дональдом Трампом в борьбе за пост главы государства. Баллотирующийся на второй срок действующий американский лидер не признал поражение и заявил о решении обращаться в суды относительно подсчета голосов, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.