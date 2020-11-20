Глава МИД Кубы назвал ложью и клеветой предположения о ее вмешательстве в выборы в США

ГАВАНА, 20 ноября. /ТАСС/. Заявления команды президента США Дональда Трампа о возможном вмешательстве со стороны Кубы в американские выборы являются ложью и клеветой. Об этом в четверг заявил министр иностранных дел карибской страны Бруно Родригес Паррилья.

"Представители президента Трампа безжалостно лгут, распространяя недостоверную информацию о предполагаемом вмешательстве Кубы в выборы в США. Это чистая клевета. В отличие от Госдепартамента США, Куба не вмешивается в избирательный процесс в других странах", - написал дипломат в Twitter.

Ранее адвокат избирательного штаба действующего президента США Дональда Трампа Сидни Пауэлл заявила, что Венесуэла, Куба и, возможно, Китай влияют на электронное оборудование для подсчета голосов, используемое в Соединенных Штатах. По ее словам, предвыборная кампания Трампа располагает свидетельскими показаниями на этот счет, данными под присягой.

Очередные президентские выборы в США прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, кандидат от Демократической партии Джозеф Байден заручился поддержкой более 270 членов коллегии выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над республиканцем Трампом. Действующий глава администрации США не признал поражение и заявил о намерении обращаться в суды с требованием о проведении пересчета голосов избирателей, поскольку, по его убеждению, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.