СМИ: невестка Трампа изучает возможность баллотироваться в сенаторы в 2022 году

ВАШИНГТОН, 20 ноября. /ТАСС/. Супруга сына президента США Лара Трамп рассматривает возможность баллотироваться на пост сенатора от штата Северная Каролина на промежуточных выборах в Конгресс в 2022 году. Об этом сообщила в четверг газета Politico со ссылкой на свои источники.

Сенатор Ричард Берр (от штата Северная Каролина) ранее заявил, что после 15 лет работы на этом посту он не будет переизбираться через два года. В связи с этим 38-летняя жена Эрика Трампа, которая родилась в Северной Каролине, изучает возможность принять участие в выборах сенатора в этом штате в 2022 году.

В нынешнем году, как и в 2016-м, она занимает должность советника действующего президента Дональда Трампа в его избирательном штабе. Во время предвыборной кампании невестка республиканца выступала в его поддержку перед жителями штата.

Перед началом своей политической карьеры она работала продюсером популярного американского телешоу Inside Edition, а также личным тренером и шеф-поваром, отмечает Politico.