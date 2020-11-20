Глава МИД Китая посетит Японию 24-25 ноября

ТОКИО, 20 ноября. /ТАСС/. Глава внешнеполитического ведомства КНР Ван И на следующей неделе посетит с официальным визитом Японию. Об этом сообщил в пятницу на регулярной пресс-конференции руководитель японского МИД Тосимицу Мотэги.

"Министр иностранных дел Китая Ван И посетит Японию 24-25 ноября", - сказал он. В ходе поездки у главы китайской дипломатии запланированы переговоры с японским коллегой. Коснувшись возможной встречи Ван И с премьер-министром Ёсихидэ Сугой, Мотэги отметил, что этот вопрос согласовывается.

Ранее японские СМИ сообщили, что в повестку предстоящих переговоров может войти тема спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море в свете регулярного появления рядом с ними патрульных судов КНР, что вызывает критику Токио. Кроме того, стороны намерены обсудить борьбу с распространением нового коронавируса, возобновление взаимных краткосрочных и долгосрочных поездок, связанных с бизнесом, а также провести обмен мнениями по проблеме Корейского полуострова.