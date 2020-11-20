Глава Агентства по охране окружающей среды США посетит Тайвань

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 20 ноября. /ТАСС/. Глава Агентства по защите окружающей среды США Эндрю Уилер в декабре совершит визит на Тайвань. Об этом сообщило в пятницу центральное информационное агентство острова со ссылкой на правительственные источники.

Отмечается, что приглашение чиновнику было направлено еще в декабре прошлого года. Однако поездка откладывалась из-за пандемии нового коронавируса.

Даты визита официально пока не объявлены. Однако, по данным газеты The New York Times, глава ведомства во главе делегации из 10 человек прилетит на остров чартерным рейсом ориентировочно 5 декабря на три дня. За последние месяцы это будет уже третья поездка в Тайбэй американских официальных лиц высокого ранга, что вызывает протесты в Пекине.

Статус Тайваня

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975 годы), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, остров считается одной из китайских провинций.

Отношения с США

Соединенные Штаты разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляет острову вооружения, что вызывает протесты на материке.

В последние месяцы Белый дом на фоне обострения отношений с Пекином из-за ситуации в Гонконге активизировал контакты с Тайбэем. С 9 по 12 августа на Тайване побывал министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар, что вызвало решительные протесты китайских властей.

С 17 по 19 сентября Тайбэй посетил заместитель госсекретаря США Кит Крак, ставший самым крупным чиновником, прибывшим на остров из-за океана с 1979 года. Поводом для его визита, который окрестили "эпохальным", стало участие в церемонии в память о бывшем главе тайваньской администрации Ли Дэнхуэе. В дни пребывания американского дипломата Народно-освободительная армия Китая демонстративно провела военные маневры в зоне Тайваньского пролива.