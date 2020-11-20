Азербайджанские войска вошли в Агдамский район в соответствии с трехсторонним заявлением

БАКУ, 20 ноября. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Азербайджана вошли в пятницу в Агдамский район. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны республики.

"Согласно трехстороннему заявлению, подписанному президентом Азербайджана, президентом России и премьер-министром Армении, 20 ноября части азербайджанской армии вошли в Агдамский район", - говорится в сообщении.

27 сентября в Нагорном Карабахе обострилась ситуация, на спорной территории начались активные бои. Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного конфликта 1992-1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

9 ноября президент РФ Владимир Путин, лидер Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе и размещении в регионе российских миротворцев.