NYT: прокуратура запросила данные о выплатах, которые могла получать Иванка Трамп

НЬЮ-ЙОРК, 20 ноября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура штата Нью-Йорк и окружная прокуратура Манхэттена в рамках расследований, касающихся налогов Дональда Трампа, направили повестки компании Trump Organization, принадлежащей семье Трампа, с запросом данных о выплатах за консультации. Об этом сообщила в пятницу газета The New York Times, отметив при этом, что часть этих выплат, возможно, поступила дочери президента Иванке Трамп.

Повестки связаны со средствами, указанными Иванкой Трамп в налоговой декларации за 2017 год: она получила более $747 тыс. от принадлежащей ей консалтинговой компании, и эта сумма, отмечает газета, "точно соответствует той сумме, которую Trump Organization оформила как налоговый вычет в рамках проекта по строительству отелей на Гавайях и в Ванкувере".

При этом, как подчеркнула газета, нет указаний на то, что Иванка Трамп оказалась в центре этих расследований. Генеральный советник Trump Organization Алан Гартен расценил эти действия как "еще одну попытку сбора компромата, нацеленную на то, чтобы оказать нажим на компанию".

Повестки - последняя по времени мера, предпринятая в ходе двух независимых расследований, отметила газета, и они "лишь подчеркивают те юридические проблемы, с которыми столкнется президент Трамп, после того как покинет свой пост".