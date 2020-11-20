В пресс-службе Бабарико опровергли сообщения о новом Координационном совете оппозиции

МИНСК, 20 ноября. /ТАСС/. Создание новых структур, а также внесение изменений в работу Координационного совета (КС) белорусской оппозиции не планируется. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико.

Ранее белорусская писательница, нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, которая также является членом президиума КС, заявила в интервью немецкому еженедельнику Der Spiegel, что в Белоруссии есть новый Координационный совет оппозиции, а имена его участников держатся в тайне.

"Журналисты неправильно поняли слова Светланы. Никаких изменений в работу Координационного совета в ближайшее время [вносить] не планируется, как и создавать новые структуры", - отметили в пресс-службе.

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, получив 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которая не признала результаты голосования. После подведения итогов голосования в Белоруссии начались массовые акции протеста. На этом фоне был создан Координационный совет оппозиции. Его участники заявили своей целью обеспечение передачи власти. В состав президиума совета вошли семь человек, все они находятся за рубежом из-за угрозы преследования в республике. 19 августа Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело по факту создания КС - его участникам инкриминируется статья о публичных призывах к захвату государственной власти или совершению с помощью СМИ или интернета действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности.