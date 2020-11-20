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Выборы президента США - 2020

Советник Трампа заявил, что у него нет информации о передаче полномочий команде Байдена

По данным СМИ, демократ выиграл президентские выборы в США

ВАШИНГТОН, 20 ноября. /ТАСС/. Глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро отметил в пятницу в беседе с журналистами, что не располагает какой-либо информацией о передаче власти команде демократа Джозефа Байдена, который, по данным СМИ, выиграл президентские выборы в США.

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"У меня ничего нет по данному поводу, - сказал он, отвечая на вопрос, есть ли какие-то инструкции по процедуре передачи полномочий. - Я сфокусирован на создании рабочих мест, спасении жизней [от новой коронавирусной инфекции], вопросах, которыми мы занимаемся день ото дня". "<...> Я не хочу вдаваться в глубокие дискуссии о выборах. Это очень ясный процесс сертификации выборов и победителя. Мы проходим через это, - отметил Наварро. - Вы видите каждый день рост проблемных вопросов касательно того, что произошло в день выборов и в дни после".

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдВыборы президента США - 2020
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