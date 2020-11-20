Советник Байдена считает, что попытки оспорить результаты выборов наносят ущерб демократии

НЬЮ-ЙОРК, 20 ноября. /ТАСС/. Попытки президента США Дональда Трампа оспорить итоги состоявшихся в стране 3 ноября выборов нанесли реальный ущерб демократическому процессу. Об этом заявил в пятницу советник Джозефа Байдена Боб Бауэр во время видеобрифинга, транслировавшегося в Twitter Байдена.

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"Демократическому процессу был нанесен реальный ущерб, - подчеркнул он. - Однако нет никаких шансов на то, что Дональду Трампу удастся добиться того, чего он желает". "Дональд Трамп пытается принизить значение и подорвать процесс волеизъявления и пытается убедить американцев в том, что, как им известно, является неправдой - что на состоявшихся выборах якобы были допущены нарушения", - добавил он.

В частности, Бауэр сослался на попытки личного юриста Трампа - Рудольфа Джулиани - поставить под сомнение результаты голосования в штате Пенсильвания, назвав их "спектаклем". "Выборы завершились, - подчеркнул он, - и всем это известно".

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, Байден заручился поддержкой более 270 выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над Трампом в борьбе за пост главы государства. Баллотирующийся на второй срок действующий американский лидер не признал поражение и заявил о решении обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.