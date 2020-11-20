Минобороны Азербайджана отчиталось о размещении бронетехники в Агдамском районе

БАКУ, 20 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Азербайджана размещают в перешедшем под контроль Баку Агдамском районе бронетехнику и личный состав. Об этом в пятницу сообщили в министерстве обороны страны.

"Для обеспечения безопасного движения наших войск в этом направлении произведено разминирование местности, завершены инженерно-саперные работы, а также подготовлены к эксплуатации дороги по маршрутам движения. В настоящее время идут мероприятия по дислокации личного состава и бронетехники подразделений азербайджанской армии на территории Агдамского района", - говорится в сообщении ведомства в Telegram.

27 сентября в Нагорном Карабахе обострилась ситуация, на спорной территории начались активные бои. Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Как сообщил российский лидер, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, а в регионе размещаются российские миротворцы.