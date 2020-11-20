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Выборы президента США - 2020

Палата представителей США готова требовать от Трампа гладкой передачи власти

Глава Управления по общим вопросам администрации США Эмили Мерфи до сих пор не сертифицировала предполагаемую победу Байдена на выборах

ВАШИНГТОН, 20 ноября. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США готова потребовать от нынешнего главы американской администрации республиканца Дональда Трампа гладкой передачи власти предполагаемому победителю президентских выборов демократу Джозефу Байдену. Это подтвердила в пятницу на пресс-конференции спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, являющаяся однопартийцем Байдена.

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Ее попросили уточнить, усматривает ли она какую бы то ни было "расширенную роль" нижней палаты Конгресса в целях обеспечения того, чтобы процесс передачи полномочий в Вашингтоне прошел гладко. "Да", - лаконично ответила Пелоси и рассмеялась. "Не буду раскрывать свои карты. Но тем не менее мы готовы", - подчеркнула при этом спикер нижней палаты Конгресса. В государственной иерархии США она занимает третий по значимости пост.

Пелоси также опровергла данные о том, что демократы, имеющие на данном этапе большинство в Палате представителей, вызвали на слушания на Капитолийский холм главу Управления по общим вопросам администрации США Эмили Мерфи. Дело в том, что Мерфи до сих пор не сертифицировала предполагаемую победу Байдена на выборах. В связи с этим он не имеет официального статуса избранного президента, и процесс передачи полномочий от одной администрации другой в США официально не начался. "Они (демократы профильного комитета Палаты представителей - прим. ТАСС) запросили [у Мерфи] брифинг. И, будем надеяться, это состоится до Дня благодарения", - заявила спикер. День благодарения, являющийся в США общенациональным праздником, выпадает в этом году на 26 ноября.

"Является совершенно загадочным то, что Управление по общим вопросам администрации отказывается выступить с заявлением, необходимым для того, чтобы передача власти происходила упорядоченным образом", - считает Пелоси. По ее словам, демократы, представляющие законодательную ветвь власти США, просят Мерфи объяснить основания отказа от объявления Байдена избранным президентом. Демократическая партия надеется, что вскоре такое объявление последует, добавила Пелоси.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдВыборы президента США - 2020
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