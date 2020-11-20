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Додон заявил, что примет участие в саммите СНГ

Заседание состоится 21 декабря

КИШИНЕВ, 20 ноября. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон намерен 21 декабря принять участие в заседании глав государств СНГ. Об этом он заявил в пятницу в эфире телеканала "НТВ-Молдова".

"У нас будет до окончания моего мандата еще общение в формате лидеров стран СНГ. 21 декабря я приму участие в заседании руководителей стран содружества, буквально сегодня я подтвердил участие", - сказал Додон. Кроме того, он планирует в первой декаде декабря участвовать во встрече руководителей стран ЕАЭС.

С 1 января 2020 года в СНГ председательствует Узбекистан. По сообщению исполнительного комитета СНГ, заседание совета глав государств СНГ должно было пройти в формате видеоконференции 16 октября, но его перенесли.

Теги
МолдавияДодон, Игорь
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