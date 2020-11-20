Байден объявил о новых назначениях сотрудников в свой аппарат

НЬЮ-ЙОРК, 20 ноября. /ТАСС/. Демократ Джозеф Байден, объявивший о победе на президентских выборах в США, сообщил в пятницу о новых назначениях в аппарат своих сотрудников. "Я рад объявить о новых назначениях в нашу команду людей, которые помогут добиться тех перемен, в которых Америка нуждается в эти трудные времена", - отметил Байден в заявлении, размещенном на сайте его переходной команды.

На пост секретаря Белого дома по социальным вопросам выдвинут Карлос Илизондо, в его обязанности будет входить подготовка всех мероприятий с участием Байдена, в том числе и визитов лидеров других государств. В период пребывания Байдена на посту вице-президента Илизондо был его помощником по социальным вопросам.

Кадровыми вопросами в аппарате Белого дома будет заниматься Кэти Рассел, работающая сейчас в консультативном совете переходной команды Байдена. При администрации Барака Обамы она проработала восемь лет в аппарате Белого дома в качестве заместителя помощника президента, а также в Госдепартаменте, где она имела ранг посла и занималась проблемой прав женщин.

Директором управления по правовым вопросам в аппарате Белого дома будет Луиза Террел, занимающаяся правовыми вопросами в переходной команде Байдена. В администрации Барака Обамы она занимала пост специального помощника президента, в течение нескольких лет работала в аппарате Конгресса, в том числе в качестве заместителя руководителя аппарата сотрудников Байдена в тот период, когда он занимал пост сенатора от штата Делавэр.

На пост директора по политическим вопросам в аппарате супруги Байдена - Джилл Байден - выдвинута Мала Агида, старший советник по политическим вопросам в предвыборной кампании Байдена. В администрации Барака Обамы она занимала пост заместителя помощника госсекретаря США по научным и культурным обменам, а также курировала вопросы защиты прав человека в аппарате Совета национальной безопасности.