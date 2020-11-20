В Витебске задержали оператора польского телеканала "Белсат"

МИНСК, 20 ноября. /ТАСС/. Оператор польского телеканала "Белсат", вещающего на Белоруссию, Вячеслав Лазаров в пятницу задержан в Витебске сотрудниками правоохранительных органов.

"В Витебске около 19:30 задержан оператор "Белсата" Вячеслав Лазаров. Его машину остановили сотрудники ГАИ, провели досмотр и забрали паспорт. Сейчас Лазаров находится в Первомайском РУВД Витебска", - говорится в сообщении Telegram-канала "Белсат". В пресс-службе уточнили, что информацию о задержании Лазаров сам сообщил в редакцию по телефону.

Представители белорусских властей ситуацию с Лазаровым пока не прокомментировали.