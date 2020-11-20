Додон надеется, что Молдавия сохранит курс на стратегическое партнерство с Россией

КИШИНЕВ, 20 ноября. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон выразил надежду, что после завершения его полномочий на посту главы государства и передачи власти избранному президенту Майе Санду стране удастся сохранить курс на стратегическое сотрудничество с Россией.

"Очень надеюсь, что РФ проявит мудрость и будет дальше помогать молдавскому народу. Надеюсь, что мы сохраним действующее правительство, и это позволит поддерживать стратегические отношения с Россией. Я, в качестве лидера партии социалистов, у которой самое большое представительство и в парламенте, и в других органах государственной власти, сможем убедить наших российских партнеров, что вне зависимости от того, какие политические заявления делает президент страны, мы должны продолжить этот курс. Все-таки в парламентской республике контроль над ситуацией в руках правительства и парламента", - сказал он в пятницу в эфире телеканала "НТВ-Молдова", комментируя планы возглавить крупнейшую в стране Партию социалистов после ухода с поста президента.

В Молдавии 15 ноября прошел второй тур выборов президента. ЦИК в пятницу подтвердил победу главы Партии действия и солидарности Майи Санду с результатом 57,7% голосов, у Додона - 42,2%. Срок его полномочий истекает 23 декабря, после чего он будет исполнять обязанности главы республики до инаугурации нового президента.