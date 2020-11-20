В Белом доме назвали обычной встречу Трампа с законодателями из Мичигана

ВАШИНГТОН, 20 ноября. /ТАСС/. Запланированная встреча президента США Дональда Трампа с законодателями-республиканцами штата Мичиган является обычной, в ней не будут участвовать представители предвыборной кампании. Об этом сообщила в пятницу на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни. Ранее советник демократа Джозефа Байдена, одержавшего, по данным СМИ, победу на президентских выборах, Боб Бауэр выразил мнение, что подобные консультации являются примером злоупотребления полномочиями со стороны американского лидера.

"Он (Трамп) встретится с ними позднее (сегодня). Это не пропагандистская встреча, на ней не будет никого из кампании. Президент постоянно встречается с законодателями со всей страны", - прокомментировала Макинэни.

По утверждению телекомпании CNN, в числе приглашенных на встречу числится лидер республиканского большинства в верхней палате законодательного собрания штата. Источники телеканала не пояснили, что именно Трамп хочет обсудить с республиканцами. По сведениям CNN, это приглашение связано с попытками Трампа оспорить данные об итогах выборов в Мичигане и США.

По информации телеканала Fox News, Байден победил в Мичигане (16 голосов выборщиков), набрав 50,6% голосов после обработки 99% голосов, результат Трампа оценивается в 47,8%. Трамп ранее предпринимал попытки через суд не допустить утверждения этих результатов.