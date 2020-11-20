Додон заявил, что не намерен становиться премьером до завершения президентского срока

КИШИНЕВ, 20 ноября. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон опроверг информацию о своем желании воспользоваться юридическими и партийными процедурами, чтобы еще до окончания формального срока президентских полномочий возглавить правительство страны.

"Я слышал версии, что якобы могу сейчас занять пост премьер-министра. Но это будет неправильно и непорядочно. Люди доверили мне мандат президента, я должен отработать его до конца", - сказал он в пятницу в эфире телеканала "НТВ-Молдова", комментируя сообщения на этот счет в местных СМИ. При этом он не исключил, что в будущем может возглавить правительство, "но только если это назначение произойдет законным путем".

Ранее лидер "Нашей партии" Ренато Усатый, занявший на президентских выборах третье место и жестко критиковавший Додона, заявил молдавским журналистам, что президент якобы досрочно уйдет в отставку, чтобы передать полномочия спикеру парламента Зинаиде Гречаный. По словам Усатого, спикер, в свою очередь, воспользуется ими, чтобы выдвинуть Додона кандидатом в премьер-министры, после чего он сменит на этом посту Иона Кику.

В Молдавии 15 ноября прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были экс-премьер Майя Санду и баллотировавшийся на второй срок Игорь Додон. Согласно итоговым данным, представленных ЦИК, Санду победила на выборах президента с 57,75% голосов, за Додона проголосовали 42,25% избирателей. Срок полномочий Додона истекает 23 декабря.