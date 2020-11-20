CNN: Трамп хочет встретиться с законодателями Пенсильвании, пытаясь оспорить итоги выборов

НЬЮ-ЙОРК, 20 ноября. /ТАСС/. Действующий президент США Дональд Трамп рассчитывает пригласить в Белый дом законодателей-республиканцев из штата Пенсильвания в связи с предпринимаемыми им попытками оспорить итоги выборов. Об этом сообщила в пятницу телекомпания CNN со ссылкой на источники.

По их информации, на данный момент ведутся переговоры относительно возможности пригласить в Вашингтон из Пенсильвании местных законодателей - членов Республиканской партии США. Инициатором таких переговоров, как уточняет CNN, выступил сам Трамп. Телекомпания при этом не располагает данными о том, были ли к настоящему моменту направлены соответствующие приглашения.

В четверг CNN сообщила со ссылкой на источники, что американский лидер предложил приехать в Белый дом в пятницу законодателям-республиканцам из штата Мичиган. В числе приглашенных якобы числится лидер республиканского большинства в верхней палате законодательного собрания штата. Источники телеканала не пояснили, что именно Трамп хочет обсудить с республиканцами. По сведениям CNN, это приглашение связано с попытками Трампа оспорить данные об итогах выборов в Мичигане и США.

Адвокат главы Белого дома Рудольф Джулиани ранее заявлял, что почти 700 тыс. бюллетеней в Пенсильвании должны быть признаны недействительными из-за якобы допущенных на выборах в этом штате нарушений. Сам глава государства утверждал, что из-за этого победа в Пенсильвании должна быть присуждена ему. Согласно оценкам ведущих СМИ, в Пенсильвании (20 голосов выборщиков) выиграл кандидат в президенты от демократов Джозеф Байден.