Стали известны детали проекта коммюнике лидеров G20

ТАСС, 20 ноября. /ТАСС/. Лидеры стран Группы двадцати (G20) на предстоящем онлайн-саммите намерены заявить о своей решимости делать все возможное для борьбы с пандемией коронавируса и ее последствиями. Соответствующие формулировки включены в проект коммюнике G20, с которым удалось ознакомиться ТАСС.

Ожидается, что заявление будет принято по итогам видеоконференции с участием лидеров "двадцатки", которая пройдет 21-22 ноября.

"Мы подтверждаем обязательства, [взятые на] экстренном саммите 26 марта, приветствуем достигнутые с тех пор результаты и продолжим прилагать все усилия, чтобы сохранить жизни, оказывать поддержку, уделяя особенное внимание наиболее уязвимым, а также возобновить рост наших экономик, защитить [существующие] и создавать [новые] рабочие места", - говорится в проекте заявления.

В нем также декларируется стремление обеспечивать равноправный доступ людей к достижениям медицины для борьбы с инфекцией и "усиливать финансовую поддержку стран" для обеспечения их средствами борьбы с коронавирусом. "Мы осознаем роль активной иммунизации как глобального общественного блага", - отмечается в проекте коммюнике. Кроме того, в документе подчеркивается важность в свете пандемии оказания помощи бедным странам, в том числе путем дальнейших мер по облегчению их налогового бремени.

В апреле Группа двадцати предоставила беднейшим странам мира право приостановить выплаты по внешнему суверенному долгу, включая его обслуживание, до конца текущего года. Высвободившиеся таким образом более $20 млрд должны пойти на борьбу с пандемией.

Председателем G20 в этом году является Саудовская Аравия, однако из-за пандемии все встречи "двадцатки" проводятся в онлайн-формате.