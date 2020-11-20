Брифинг в Белом доме закончился стычкой между пресс-секретарем и журналисткой CNN

ВАШИНГТОН, 20 ноября. /ТАСС/. Регулярный брифинг в Белом доме завершился в пятницу перепалкой между пресс-секретарем президента США Кейли Макинэни и корреспонденткой телеканала CNN Кейтлэн Коллинз.

"Спасибо всем за очень хорошие и содержательные вопросы сегодня", - сказала официальный представитель американского лидера, закончив общаться с журналистами. При этом перед самым уходом из зала для брифингов имени Джеймса Брейди в Западном крыле Белого дома, Макинэни остановилась и произнесла в микрофоны на трибуне: "Я не даю вопросов активистам". Ее реплика была адресована репортеру телекомпании CNN Кейтлэн Коллинз, пытавшейся, как и некоторые другие ее коллеги, прокричать Макинэни еще один вопрос уже по завершении брифинга.

"Я не активистка. А вы не отвечали на вопросы с 1 октября. И сегодня ответили лишь примерно на пять, Кейли. Это не является выполнением вашей работы, которую обеспечивают налогоплательщики", - сказала пресс-секретарю журналистка. Причем значительная часть этих фраз была произнесена с явным расчетом на продолжавшие работать телекамеры, так как Макинэни ушла, не слушая ответа Коллинз.

Это был уже не первый случай короткого выяснения отношений между Макинэни и Коллинз. Подобного рода столкновения в общем не являются редкостью при взаимодействии руководителей пресс-служб ключевых ведомств администрации США с журналистами. Однако при нынешнем президенте США республиканце Дональде Трампе такого рода небольшие инциденты стали в Белом доме едва ли не повседневным явлением.

По меньшей мере часть аккредитованного при Белом доме американского пресс-корпуса не упускает случая продемонстрировать, особенно в присутствии телекамер, свое несогласие с политическими взглядами и убеждениями Трампа и едва ли не откровенное презрение к нему. В свою очередь пресс-служба руководителя американской администрации, по сути, отвечает таким журналистам взаимностью и старается предоставить возможность задавать вопросы прежде всего представителям тех средств массовой информации, которые симпатизируют Трампу. В связи с этим, к примеру, фактически особыми правами пресс-служба Белого дома наделила в последние месяцы безвестный телеканал One America News Network.