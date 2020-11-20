ООН добивается открытия гуманитарных коридоров к зоне конфликта в Эфиопии

ООН, 20 ноября. /ТАСС/. ООН просит открыть гуманитарные коридоры к эфиопскому штату Тыграй, где нарастает военное противостояние федеральных властей и мятежников Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ). Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Конечно, мы очень обеспокоены ситуацией в Эфиопии, в первую очередь огромным влиянием происходящего на гуманитарную ситуацию, - сказал глава организации. - Мы делаем все возможное, чтобы мобилизовать помощь беженцам которые уже находятся в Судане, их более 20 тыс.".

"Мы просим о полном соблюдении международного гуманитарного права, а также об открытии гуманитарных коридоров и приостановке боевых действий, которая нужна, чтобы гуманитарную помощь можно было доставить в зону конфликта", - подчеркнул Гутерриш.

Он также пояснил, почему Совет Безопасности ООН еще не проводил заседаний для обсуждения эскалации обстановки в Эфиопии. "На данный момент со стороны эфиопских властей не было готовности к принятию международного посредничества, - информировал он. - В этом как раз и состоит причина того, что в Совете Безопасности ООН пока не было инициатив по обсуждению данной темы".

Генсек сообщил, что провел переговоры по поводу ситуации в Эфиопии с президентом этой страны, а также с главой Судана, президентом Южноафриканской республики и председателем Африканского Союза.

Кризис из-за уменьшения влияния выходцев из Тыграя на политическую и экономическую жизнь Эфиопии после прихода к власти весной 2018 года премьер-министра Абия Ахмеда вылился в открытое столкновение 3 ноября. Отряды НФОТ атаковали объекты федерального Северного командования в городе Мэкэле, административном центре штата Тыграй, убили нескольких военнослужащих и захватили крупный арсенал тяжелого оружия и ракет средней дальности. Ахмед на следующий день объявил, что против федеральных властей поднят мятеж, и распорядился направить в Тыграй дополнительные армейские части для стабилизации ситуации в регионе и ареста руководителей НФОТ.