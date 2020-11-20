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Суд по делу об убийстве Андрея Карлова

Турецкий суд перенес слушания по делу об убийстве Андрея Карлова на 10 декабря

По делу проходят 28 обвиняемых

АНКАРА, 20 ноября. /ТАСС/. Второй суд Анкары по особо тяжким преступлениям постановил в пятницу назначить следующее слушание по делу об убийстве посла РФ в Турции Андрея Карлова на 10 декабря, сообщает агентство İhlas.

Первое заседание прошло в турецкой столице 8 января 2018 года. Прокуратура Анкары в ноябре 2018 года направила в суд обвинительное заключение.

По этому делу проходят 28 обвиняемых, среди которых числится глава "террористической группировки фетхуллахистов" (ФЕТО) Фетхуллах Гюлен. Бывший госслужащий Шахин Согют в свою очередь, по версии следствия, якобы лично отдал распоряжение непосредственному исполнителю убить российского дипломата.

В числе предъявленных прокуратурой обвинений - нарушение конституционного порядка, членство в вооруженной террористической группировке, преднамеренное убийство с террористическими целями. Обвинение охарактеризовало произошедшее как "провокационную акцию, направленную на подрыв отношений Турции и России".

Карлов был убит 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре, нападавший - полицейский Мевлют Мерт Алтынташ - был ликвидирован. В МИД РФ произошедшее квалифицировали как теракт, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Акт международного терроризма".

Посмертно дипломату было присвоено звание Героя России.

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