В Пентагоне заявили, что США никогда не хотели бы воевать с Китаем

ВАШИНГТОН, 20 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты сдерживают Китай, поскольку хотят никогда не воевать с ним. Об этом заявил в пятницу заместитель председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен, выступая на видеоконференции по космической тематике.

"У нас есть соперники, в данном случае Китай, движущийся невероятно быстро, - сказал он. - Мы по-прежнему их значительно опережаем. Но если вы соревнуетесь с тем, кто бежит быстрее, не имеет значения насколько вы впереди. Если они бегут быстрее, то догонят вас".

"Мы не можем этого допустить. Я знаю, что наша страна никогда не захочет воевать с Китаем, это означает, что мы должны сдерживать Китай, предотвращая войну", - заключил Хайтен.

МИД КНР ранее заявлял, что китайская сторона на фоне президентских выборов в США надеется на позитивные изменения в позиции американской стороны по отношению к Пекину, который "готов к сотрудничеству, но будет твердо отстаивать свои интересы". Как заявил в конце октября официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, Пекин не заинтересован в противостоянии с Вашингтоном и стремится к эффективному взаимодействию, а также к взаимовыгодному сотрудничеству. При этом дипломат подчеркнул, что "в то же время Китай будет твердо защищать свои суверенитет и безопасность, национальные интересы".