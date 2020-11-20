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Болтон считает, что администрация Байдена займется вопросом о продлении СНВ-3

Бывший помощник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности полагает, что Москве будет легче вести переговоры с Байденом, чем с Трампом

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Администрация демократа Джозефа Байдена, объявившего о победе на президентских выборах в США, сосредоточится на продлении Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-3). Такое мнение выразил бывший помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джон Болтон в интервью телеканалу RTVI.

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По его мнению, Москве будет легче вести переговоры с Байденом, чем с действующим президентом США Дональдом Трампом. "Я готов на доллар поспорить, что политика по отношению к России будет мягче. Жалобы по поводу сговора Трампа с Россией уйдут. Я думаю, что сейчас главным будет Договор о СНВ. <...> Администрация Байдена, наверное, продлит его еще на пять лет", - сказал Болтон.

Он также подчеркнул, что диалог между Россией и США должен продолжаться.

"Есть еще очень много серьезных вопросов [для администрации Байдена] - это ядерные боеголовки, сверхзвуковое оружие, взаимоотношения с Китаем. Будет очень интересно, как администрация Байдена будет подходить к этому", - добавил Болтон.

16 октября президент РФ Владимир Путин предложил продлить СНВ-3 как минимум на год без дополнительных условий. По его мнению, это время дает возможность провести содержательные переговоры. В свою очередь МИД РФ заявил о готовности России в случае продления договора на год вместе с американской стороной заморозить ядерные арсеналы на этот срок при отсутствии дополнительных требований США.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияБайден, Джозеф (Джо)Болтон, Джон
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