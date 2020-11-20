Байден призвал сторонников собрать средства на финансирование его переходной команды

НЬЮ-ЙОРК, 20 ноября. /ТАСС/. Демократ Джозеф Байден, объявивший о победе на президентских выборах, призвал своих сторонников присылать средства на обеспечение деятельности его переходной команды в условиях, когда она не получила доступа к федеральному финансированию.

"Вот как обстоят дела: поскольку президент [США Дональд] Трамп отказался признать свое поражение на выборах и откладывает начало процесса передачи власти, мы должны финансировать этот процесс самостоятельно и нуждаемся в вашей помощи, - говорится в сообщении, размещенном в пятницу на странице Байдена в Twitter. - Если у вас есть возможность, предоставьте средства на финансирование переходной команды Байдена - Харрис".

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно прогнозам ведущих американских СМИ, демократ Джозеф Байден получил свыше 270 голосов выборщиков, необходимых ему для победы над республиканцем Трампом в борьбе за пост главы государства. Байден объявил о своей победе на выборах. Трамп не признал поражения и заявил о намерении обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.

До 23 ноября власти штатов обязаны подсчитать бюллетени, присланные по почте, в том числе американцами, находившимися за пределами страны. До 12 декабря должны быть утверждены результаты голосования по каждому штату, а 14 декабря должны проголосовать члены коллегии выборщиков. 6 января 2021 года на совместном заседании обеих палат Конгресса должны быть утверждены результаты голосования коллегии выборщиков, а 20 января состоится церемония инаугурации избранного президента.