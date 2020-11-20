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Саммит G20 - 2020
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Reuters: Трамп примет участие в саммите G20

Он собирается присутствовать на мероприятии и в первый, и во второй день, передает агентство

ТАСС, 21 ноября. Президент США Дональд Трамп примет участие в саммите Группы двадцати (G20), который пройдет в онлайн-формате 21-22 ноября. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя администрации американского лидера.

По его данным, Трамп собирается присутствовать на саммите и в первый, и во второй день.

Саммит Группы двадцати под председательством короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда будет проходить с 21 по 22 ноября в онлайн-формате. Среди тем обсуждения - восстановление экономического роста после кризиса, вызванного пандемией. Кроме проблем, связанных с коронавирусом, на саммите будет обсуждаться ряд других вопросов, в том числе инновации. В первый день в саммите примет участие президент России Владимир Путин. Также участвуют председатель КНР Си Цзиньпин, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Теги
СШАТрамп, ДональдСаммит G20 - 2020
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