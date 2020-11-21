Лидеры G20 обсудят на онлайн-саммите борьбу с пандемией и восстановление экономики

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Меры по борьбе с пандемией коронавируса, а также процесс восстановления мировой экономики станут основными темами саммита Группы двадцати (G20), который пройдет 21 и 22 ноября под председательством короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда. Из-за пандемии дискуссии лидеров государств "двадцатки" будут организованы в формате видеоконференции.

Как заявил накануне министр финансов Саудовской Аравии Мухаммед бен Абдалла Аль-Джадаан, "предстоящий саммит G20 призван укрепить международное сотрудничество в целях восстановления мировой экономики и создания прочной основы для устойчивой, сбалансированной и всеобъемлющей фазы роста". Ожидается, что лидеры стран Группы двадцати обсудят совместные инициативы по борьбе с пандемией. Среди них, в частности, повышение уровня готовности к крупным гуманитарным проблемам, укрепление сферы здравоохранения, поддержка наиболее уязвимых групп общества. Саммит G20 также сосредоточит свое внимание на вызовах, которые влияют на устойчивое развитие.

Участие в саммите примет и президент России Владимир Путин. Как сообщили в пресс-службе Кремля, вместе с другими лидерами он обсудит вопросы преодоления последствий пандемии коронавируса, обеспечения всеобщего доступа к вакцинам, укрепления систем здравоохранения, восстановления мировой экономики, занятости и международной торговли. "Будет также затронута проблематика сотрудничества в сфере цифровой экономики, борьбы с изменением климата, защиты окружающей среды, энергетики и противодействия коррупции", - добавили в Кремле. Ключевые решения саммита предполагается зафиксировать в итоговой декларации.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, саммит в субботу начнется в 16:00 по московскому времени. Как отмечала российская шерпа в "двадцатке" Светлана Лукаш, главной темой первого дня станет пандемия и преодоление ее последствий. Во второй день саммита, 22 ноября, будут обсуждаться регулярные вопросы подобных мероприятий, связанные с общеэкономическими проблемами. По словам Пескова, в этом году Путин не будет давать пресс-конференцию по итогам саммита, о них прессе расскажут в МИД РФ и по линии российской шерпы в "двадцатке".

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус накануне саммита выразил надежду, что лидеры G20 заявят о политической и финансовой поддержке международного партнерства по доступу к средствам против коронавируса, а также механизма COVAX, созданного с целью обеспечения на справедливой основе всех стран вакцинами.

В этом году государства "двадцатки" уже приняли ряд мер для противодействия последствиям пандемии. В частности, $21 млрд было решено вложить в мировую систему здравоохранения с целью поддержки производства и распределения вакцины от коронавируса. Страны G20 также выделили $11 трлн на восстановление мировой экономики. В апреле Группа двадцати предоставила беднейшим странам мира право приостановить выплаты по внешнему суверенному долгу, включая его обслуживание, до конца текущего года. Не менее 46 стран с низкими доходами уже воспользовались этой инициативой.

О "двадцатке"

Группа двадцати - неформальное объединение крупнейших экономически развитых и развивающихся стран, существующее с 1999 года. Членами G20 являются 19 государств (Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, ФРГ, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, РФ, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР, Южная Корея и Япония), а также Евросоюз. По данным Всемирного банка, в странах "двадцатки" проживает 64% населения планеты, на них приходится 80% мирового ВВП.

Деятельность группы направлена на достижение глобальной экономической стабильности, создание условий для устойчивого роста и снижения рисков финансовых кризисов.

Главные направления деятельности "двадцатки" на предстоящий год (период руководства - с декабря до конца ноября) определяет страна-председатель. После Саудовской Аравии председательство в G20 в 2021 году переходит к Италии.