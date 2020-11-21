Второй тур парламентских выборов пройдет в Грузии

ТБИЛИСИ, 21 ноября. /ТАСС/. Второй тур выборов в однопалатный парламент Грузии пройдет в субботу. Он состоится в 17 из 30 одномандатных округов, восемь из которых расположены в Тбилиси.

Второй тур выборов лишен интриги, так как от участия в нем отказалась оппозиция в знак несогласия с результатами первого тура. Несмотря на это, фамилии кандидатов в депутаты от оппозиции все равно будут указаны в бюллетенях, и теоретически они могут быть избраны. При этом оппозиция сможет окончательно отказаться от мандатов после того, как соберется новый парламент.

Оппоненты власти призывают своих сторонников отказаться от участия во втором туре, однако из-за отсутствия в Грузии барьера минимальной явки выборы в любом случае будут считаться состоявшимися.

Первый тур выборов

Парламентские выборы в Грузии в этом году впервые прошли по системе 120/30, то есть 120 депутатов избирались по пропорциональной системе, а остальные 30 - по мажоритарной. Ранее 73 депутата из 150 избирались по мажоритарной системе, а 77 - по пропорциональной. В мажоритарном округе побеждает кандидат, набравший более 50% голосов. Если ни один из претендентов не сможет этого сделать, назначается второй тур.

По данным ЦИК Грузии, по итогам первого тура правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" набрала 48,22% голосов, а также победила в 13 одномандатных округах. На второе место с 27,18% прошел оппозиционный блок "Объединенная оппозиция "Сила в единстве", костяк которого составляет партия "Единое национальное движение", основанная экс-президентом Михаилом Саакашвили.

На сегодня у "Грузинской мечты" есть 73 мандата. Для утверждения правительства необходимо 76 голосов. Правящая партия рассчитывает победить в 17 оставшихся одномандатных округах и получить таким образом 90 депутатских мест.

Выборы в условиях пандемии

Минздрав Грузии совместно с ЦИК разработал правила для проведения парламентских выборов в условиях коронавируса еще во время подготовки первого тура. Они будут действовать и 21 ноября. Избиратель должен прийти на участок для голосования в медицинской маске или получить ее на месте. Кроме того, во избежание распространения инфекции каждому избирателю будет выдаваться шариковая ручка для голосования, которую он сможет забрать с собой или оставить в специальном ящике.

ЦИК отказался от традиционных кабинок для голосования со шторками - в этот раз они будут открытыми. Избирательные участки откроются в 08:00 (07:00 мск) и закроются в 20:00 (19:00 мск). Право голоса в Грузии имеют чуть больше 3,5 млн человек. В стране проживают всего 3 716 900 человек.

Итоги голосования

Первые итоги голосования ЦИК начнет оглашать к полуночи. Во втором туре выборов экзитполов не будет.

Согласно Избирательному кодексу Грузии, итоговые результаты Центризбирком должен обнародовать не позднее 19-го дня после проведения выборов. Первое заседание новоизбранного парламента созывает президент Грузии не позднее 10-го дня со дня оглашения результатов. Когда права и полномочия нового состава парламента будут признаны, выбираются спикер, вице-спикеры, а также руководители комитетов и фракций.