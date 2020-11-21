Главы МИД Азербайджана и Франции обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха

БАКУ, 21 ноября. /ТАСС/. Министры иностранных дел Азербайджана и Франции Джейхун Байрамов и Жан-Ив Ле Дриан по телефону обсудили выполнение трехстороннего заявления о полном прекращении военных действий в непризнанной Нагорно-Карабахской республике. Об этом сообщила пресс-служба азербайджанского МИД.

"Стороны обменялись мнениями о ситуации в регионе, реализации трехстороннего заявления от 9 ноября, решении гуманитарных вопросов. Министры подчеркнули важность изучения состояния и защиты исторических, религиозных памятников в Нагорном Карабахе и прилегающих к нему районах, сотрудничества в этом направлении", - говорится в сообщении.

27 сентября в Нагорном Карабахе обострилась ситуация, на спорной территории начались активные бои. Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Как сообщил российский лидер, азербайджанская и армянская стороны останутся на занятых позициях, а в регионе будут размещены российские миротворцы.