В администрации США подтвердили, что Трамп примет участие в саммите G20

ВАШИНГТОН, 21 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп примет участие в саммите Группы двадцати (G20), который пройдет в субботу в онлайн-формате. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в пятницу представитель вашингтонской администрации высокого ранга.

"Президент Трамп примет участие в завтрашнем виртуальном саммите G20", - отметил он, отвечая на просьбу подтвердить информацию об участии главы государства.

Согласно опубликованному в пятницу Белым домом рабочему графику главы государства, в субботу и в воскресенье в 16:00 мск он в закрытом для прессы формате принимает участие в саммите.

Саммит Группы двадцати под председательством короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда будет проходить с 21 по 22 ноября в онлайн-формате. Среди тем обсуждения - восстановление экономического роста после кризиса, вызванного пандемией. Кроме проблем, связанных с коронавирусом, на саммите будет обсуждаться ряд других вопросов, в том числе инновации. В первый день в саммите примет участие президент России Владимир Путин. Также участвуют председатель КНР Си Цзиньпин, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, канцлер ФРГ Ангела Меркель.