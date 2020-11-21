CNN: Байден провел личную встречу с лидерами демократов в Конгрессе США

НЬЮ-ЙОРК, 21 ноября. /ТАСС/. Демократ Джозеф Байден, объявивший о своей победе на выборах президента США, провел личную встречу со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и лидером демократического меньшинства в Сенате Чаком Шумером. Как сообщила в пятницу телекомпания CNN со ссылкой на представителей переходной команды демократа, встреча прошла в Уилмингтоне (штат Делавэр).

По данным телекомпании, Байден выразил надежду на тесное сотрудничество с демократами в Конгрессе США после инаугурации, которая намечена на 20 января 2021 года. По словам демократа, он рад будет проводить встречи с законодателями в Овальном кабинете Белого дома. "Мой дом - ваш дом", - подчеркнул он в беседе с Пелоси и Шумером.

CNN подчеркивает, что это была первая личная встреча законодателей с Байденом после того, как американские СМИ прогнозировали его победу на президентских выборах. Большая ее часть прошла за закрытыми дверьми.

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, Байден заручился поддержкой более 270 выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над Трампом в борьбе за пост главы государства. Байден объявил о своей победе на выборах. Баллотирующийся на второй срок Трамп не признал поражения и заявил о решении обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.