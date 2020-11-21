Власти Джорджии подтвердили, что на выборах президента в штате победил Байден

НЬЮ-ЙОРК, 21 ноября. /ТАСС/. Власти американской Джорджии утвердили итоги голосования в штате, согласно которым победу в нем на выборах президента одержал демократ Джозеф Байден. Об этом говорится в заявлении, распространенном вице-губернатором Джорджии Брэдом Раффенспергером.

В нем уточняется, что власти штата "сертифицировали итоги всеобщих выборов 3 ноября 2020 года". Как отметил Раффенспергер, являющийся республиканцем, в течение двух дней "кандидат, который проиграл с отставанием менее 0,5% голосов, может запросить их пересчет". Ранее один раз эта процедура уже была проведена.

Согласно данным, опубликованным на сайте Раффенспергера, республиканец Дональд Трамп набрал 49,25% голосов (2 461 837), Байден - 49,51% (2 474 507). Демократ получил на 12 670 голосов больше.

Ранее в пятницу власти Джорджии распространили заявление о том, что итоги выборов утверждены, однако позже признали, что сделали это по ошибке.

В первые дни после выборов в Джорджии (16 голосов выборщиков) лидировал Трамп, однако по мере обработки бюллетеней его отрыв от Байдена постепенно сокращался, а 6 ноября демократ вырвался вперед. По данным избиркома штата, Байден опережал Трампа на 0,3% голосов. Столь малый разрыв потребовал пересчета.

Согласно оценкам ведущих американских СМИ, Байден заручился поддержкой более 270 членов коллегии выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над Трампом. Тем не менее действующий президент не признал поражение и заявил о намерении обращаться в суды с требованием пересчета голосов избирателей, поскольку, по его убеждению, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.