Болтон считает, что у Трампа нет доказательств фальсификаций на президентских выборах

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Действующий президент США Дональд Трамп не имеет доказательств, которые позволят республиканцам добиться пересмотра итогов голосования на президентских выборах. Такое мнение выразил бывший помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джон Болтон в интервью телеканалу RTVI.

"Сегодня ясно, что [демократ Джозеф] Байден - избранный президент. Я не думаю, что у Трампа есть доказательства, чтобы изменить результаты в достаточном количестве штатов, чтобы выиграть коллегию выборщиков", - сказал он.

Ведущий задал Болтону вопрос о возможности ситуации, при которой Трамп затянет судебный процесс, разбирательство дойдет до Верховного суда США, а он в свою очередь решит исход выборов в пользу республиканца. "Я думаю, что эти шансы очень отдаленные, - ответил Болтон. - Даже в штатах, где Трамп подвергает сомнению правильность выборов и хочет оспорить [результаты], я думаю, что до 270 [голосов выборщиков] ему будет трудно дойти".

Болтон также считает, что "майдана" в США не будет. "Я думаю, что шансы для этого нулевые. Есть сумасшедшие люди, безусловно, в разных частях политического спектра. Я не могу сказать, что не будет каких-то отдельных актов насилия. Но я не думаю, что будет значительное сопротивление", - отметил он.

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно прогнозам ведущих американских СМИ, демократ Джозеф Байден получил свыше 270 голосов выборщиков, необходимых ему для победы над республиканцем Трампом в борьбе за пост главы государства. Байден объявил о своей победе на выборах. Трамп не признал поражения и заявил о намерении обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.

До 23 ноября власти штатов обязаны подсчитать бюллетени, присланные по почте, в том числе американцами, находившимися за пределами страны. До 12 декабря должны быть утверждены результаты голосования по каждому штату, а 14 декабря должны проголосовать члены коллегии выборщиков. 6 января 2021 года на совместном заседании обеих палат Конгресса должны быть утверждены результаты голосования коллегии выборщиков, а 20 января состоится церемония инаугурации избранного президента.