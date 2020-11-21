В США сообщили, что выделили Узбекистану в 2019 году $100 млн

ВАШИНГТОН, 21 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты выделили в прошлом году Узбекистану помощь в размере почти $100 млн, что в 10 раз больше, чем в 2016 году. Об этом сообщил в пятницу первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дин Томпсон во время переговоров с находящимся с официальным визитом в Вашингтоне министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым.

Они "провели успешный раунд ежегодных двусторонних консультаций между США и Узбекистаном в Вашингтоне", отмечается в опубликованном Госдепартаментом совместном заявлении двух стран. "США и Узбекистан подчеркнули важность углубления американо-узбекских связей, опираясь на результаты визита госсекретаря [Майкла] Помпео в Ташкент в феврале 2020 года, который активизировал новую эру стратегического партнерства между двумя странами. Подтвердив приверженность США партнерским отношениям и поддержку реформ, осуществляемых в Республике Узбекистан, первый заместитель помощника госсекретаря Томпсон отметил, что помощь США Узбекистану выросла почти до 100 млн долларов в 2019 году, что в десять раз больше, чем в 2016 году", - отмечается в документе.

Томпсон и Камилов объявили о решении "повысить уровень ежегодных американо-узбекских двусторонних консультаций до диалога по стратегическому партнерству". "В рамках этого диалога Соединенные Штаты и Узбекистан намерены продолжать более тесное сотрудничество в политической, экономической и гуманитарной областях, а также в сфере безопасности. Томпсон и министр иностранных дел [Камилов] рассчитывают провести первый раунд диалога в Ташкенте в 2021 году", - отмечается в заявлении.

Американская сторона "призвала к дальнейшему углублению связей в широком спектре областей политики, экономики, образования, здравоохранения, безопасности и культуры". "Стороны подчеркнули значительный потенциал для укрепления сотрудничества в областях, которые служили бы интересам обоих государств, а также миру и стабильности в Центральной Азии", - говорится в заявлении.

О сотрудничестве в различных сферах

Вашингтон и Ташкент также "высказались за расширение сотрудничества и обмена опытом в целях обеспечения региональной безопасности". "Обе стороны подтвердили свою приверженность мирному урегулированию конфликта в Афганистане и обсудили конкретные шаги по продвижению конструктивного процесса примирения", - говорится в документе.

Кроме того, США призвали Узбекистан к "дальнейшим шагам в направлении большей экономической либерализации и прозрачности". Вашингтон намерен оказать помощь Ташкенту в деле борьбы с последствиями пандемии. Ее объем в заявлении не указан. Соединенные Штаты также подчеркнули "важность дальнейшего развития сотрудничества в области цифровой экономики и кибербезопасности".

Обе стороны "особо подчеркнули потенциал для тесного сотрудничества в сферах энергетики, здравоохранения и окружающей среды, информационных и коммуникационных технологий и развития туризма". В свою очередь США "подтвердили свою неизменную поддержку усилий Узбекистана по реформированию экономической политики, включая процесс вступления во Всемирную торговую организацию".

Вашингтон и Ташкент также обсудили "конкретные пути расширения образовательного и культурного обмена", а также "поддержку программ культурного наследия и значительное расширение программ по обучению английскому языку" в Узбекистане.